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Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений

Подразделения танковой армии ЗВО возвращаются после учений
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Подразделения танковой армии Западного военного округа (ЗВО) возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, сообщили в Минобороны РФ в среду.

Бронетехнику погрузили на железнодорожные составы, которым предстоит проехать до баз около 1 тыс. км, говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

"Военнослужащие подразделений танковой армии Западного военного округа завершили погрузку танков и бронированной гусеничной техники на железнодорожные платформы и приступили к совершению марша комбинированным способом в пункты постоянной дислокации на расстояние около 1 тыс. километров после завершения плановых учений", - заявили в Минобороны РФ.

Регион, в котором проводились учения, в сообщении не указан.

Минобороны РФ опубликовало видеокадры движения танковой колонны по заснеженной местности и погрузки бронетехники на железнодорожные эшелоны.

Минобороны РФ 15 февраля сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом. Южный военный округ сообщил, что, в частности, военные и техника возвращаются с учений в Крыму.

В Североатлантическом альянсе пока не видят признаков деэскалации на границе России и Украины, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

НАТО испытывает проблемы с адекватной оценкой ситуации на границе РФ и Украины, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

В Москве заявляли, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.

14 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что российские военные проводят ряд учений, некоторые из них завершились, другие близки к завершению.

По официальным данным, войска Первой танковой армии ЗВО дислоцируются в Московской, Ивановской, Смоленской и Нижегородской областях. Штаб армии располагается в Баковке (Московская область). В составе армии, в частности, Таманская мотострелковая и Кантемировская танковые дивизии, 6-я танковая бригада, 27-я Севастопольская мотострелковая бригада, оснащенная комплексами "Искандер-М" ракетная бригада в Шуе.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации боевая техника будет обслужена и подготовлена к проведению дальнейших плановых мероприятий боевой подготовки зимнего периода обучения", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В рамках учения наше подразделение выполнило все поставленные задачи. Совершили марш в район погрузки для убытия в пункт постоянной дислокации. При совершении марша был пересечен участок дороги общего пользования во взаимодействии с дорожно-комендантской службой. Погрузка техники была произведена в штатном режиме. Эшелон готов к убытию", - сказал офицер на видео Минобороны РФ, посвященном возвращению подразделений танковой армии Западного военного округа в пункты постоянной дислокации.

Минобороны РФ ЗВО

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