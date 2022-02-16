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В Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной

В Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Представитель Белого дома Джен Псаки считает, что присутствие войск РФ на границе с Украиной все еще несет угрозу.

"Мы очень внимательно следим за тем, какие шаги Россия предпринимает. Но они (российские войска - ИФ) остаются в большом количестве на границе, неся угрозу", - сказала она на брифинге в среду.

Она напомнила о позиции администрации США, согласно которой РФ способна атаковать Украину "в любой момент".

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности России продолжать диалог с Западом.

В среду в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения танковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений.

Президент США Джо Байден приветствовал заявление об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Вашингтону еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации.

При этом он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий, и пакет санкций на случай российского вторжения на Украину уже готов, хотя эти меры могут отрицательно повлиять и на американский энергетический рынок. Также Байден вновь пообещал, что в случае агрессии РФ Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

США Россия Украина

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