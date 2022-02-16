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Полицейский в Стерлитамаке получил условный срок за выбивание показаний

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Стерлитамакский городской суд назначил условные сроки двоим оперуполномоченным городского управления полиции по делу о мошенничестве и выбивании признательных показаний, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Надзорное ведомство пообещало оспорить этот приговор как слишком мягкий.

Суд установил, что один из них нашел мужчину, который пользовался мобильным телефоном, проходившим по делу о краже. В феврале 2020 года он, желая добиться признания в краже, избил его руками и ногами по голове и туловищу.

Также суд счел, что в январе 2021 года оперуполномоченные получили 40 тысяч рублей взятки от женщины, которая пользовалась ранее найденным телефоном. Они убедили ее, что она совершила преступление, не сообщив о находке, и предложили за деньги помочь ей избежать ответственности.

Оба вины не признают.

За превышение должностных полномочий (п. "а" ч.3 ст. 286 УК) и мошенничество (ч.3 ст. 159 УК) суд назначил им три и шесть лет условно, и лишил одного из них права занимать должности в правоохранительных органах в течение двух лет.

Башкирия Стерлитамак МВД прокуратура Башкирии Стерлитамакский суд

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