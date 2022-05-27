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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Оренбургский суд признал бывших полицейских виновными в избиении задержанных

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Оренбурге Ленинский районный суд признал трех бывших полицейских в избиении задержанных в 2010 году, сообщила пресс-служба суда. Они приговорены к срокам от четырех до четырех с половиной лет колонии общего режима и освобождены от наказания за истечением срока давности по своей статье.

Суд счел, что подсудимые избили подозреваемых в серии квартирных краж, чтобы добиться признательных показаний.

Они признаны виновными в превышении должностных полномочией (пункты "а", "б" ч.3 ст. 286 УК).

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что фигурантов дела из полиции уволили.

Оренбург Ленинский суд МВД
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