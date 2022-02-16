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В Совбезе РФ сообщили о планах США создать "арктическую дивизию"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - США наращивают военную активность в Арктике, планируют развернуть там эсминцы с управляемым ракетным оружием (УРО) и "арктическую дивизию", заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.

"США на арктическом направлении предусматривают расширение военного присутствия путем развертывания американских эсминцев УРО в Баренцевом море, строительства к 2027 году трех новых тяжелых ледоколов, создания новых объектов и пунктов базирования ВМС, а также в перспективе "арктической дивизии", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

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"В Арктике США стремятся оспорить законные права России, получить беспрепятственный доступ к ресурсам региона и к Северному морскому пути. Исходя из этого, за последние два года приняты арктические стратегии министерств обороны, армии, ВВС, ВМС", - отметил замсекретаря Совбеза РФ.

В декабре 2019 года на встрече в Москве с военными атташе начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Северный морской путь "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он сказал, что Россия против присутствия на Северном морском пути иностранных военных кораблей.

Россия за последние годы значительно усилила военную группировку в арктической зоне. В частности, Минобороны РФ информировало, что за последние несколько лет в Арктике реконструировано почти два десятка аэродромов. В Арктике развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия - "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С", береговые противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион". В 2019 году на архипелаге Новая Земля на боевое дежурство заступили системы ПВО дальнего действия С-400 (разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). Также на С-400 перевооружили зенитный ракетный полк Северного флота на острове Южный.

Кроме того, в январе 2021 года стало известно, что российские военные впервые разместили на Новой Земле истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В штабе Северного флота тогда заявили, что это "значительно увеличивает зону контролируемого воздушного пространства над акваторией Северного морского пути - национальной транспортной артерией России в Арктике".

Совбез РФ Михаил Попов США Арктика Баренцево море

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