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Северный флот России начал крупные учения в Арктике

В маневрах задействовано до 30 кораблей и подлодок, до 20 самолетов и вертолетов, а также 1200 военных

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Ведение боевых действий в Арктике и защита коммуникаций Северного морского пути будут отработаны на учениях, которые начал Северный флот России, сообщила пресс-служба флота в среду.

"К участию в учении планируется привлечь до 1200 человек личного состава, около 140 единиц боевой и специальной техники, до 20 летательных аппаратов, до 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения", - говорится в сообщении.

Для маневров создана арктическая экспедиционная группировка, заявили военные. Основные практические действия сил Северного флота состоятся в акватории Баренцева моря. Помимо морских полигонов будут задействованы береговые полигоны в Мурманской области.

Согласно сообщению, учение проводится под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева и проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.

"В ходе учения будет оцениваться уровень подготовленности органов военного управления флота при планировании и проведении действий по разрешению кризисных ситуаций в арктическом океанском районе и управлению силами и войсками в рамках решения задач по обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности", - сообщил Северный флот.

Там отметили, что в ходе учений будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений береговых войск в ходе выполнения совместных учебно-боевых задач в Арктике, отработаны тактические приемы и способы ведения морского боя и боевых действий в арктическом регионе.

"Военнослужащими Северного флота будут отработаны вопросы защиты коммуникаций Северного морского пути, охраны и обороны гарнизонов Северного флота, проведены учения по противодействию условным террористическим группам, а также их блокированию и уничтожению", - добавил флот.

По словам военных, в основных практических действиях сил Северного флота, которые пройдут в акватории Баренцева моря, будут задействованы фрегат с управляемым ракетным оружием "Адмирал Горшков" (участвует в испытаниях гиперзвуковой ракеты "Циркон" - ИФ), большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Иван Грен", подводные лодки, суда обеспечения, а также самолеты и вертолеты армии ВВС и ПВО Северного флота.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных.

Как заявили военные, учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

24 января порядка 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Балтфлота вышли в море на учения. Также в них задействованы самолеты и вертолеты.

25 января Западный и Южный военные округа России заявили о начале проверки боевой готовности войск с передислокацией подразделений на полигоны, в том числе отдаленные.

Проверка, которая началась на фоне кризисных отношений России и НАТО, в официальных сообщениях округов названа плановой.

14 января Минобороны РФ сообщало о начале внезапной проверки боевой готовности Восточного военного округа с передислокацией ряда частей и соединений на отдаленные полигоны.

19 января военное ведомство РФ сообщило, что ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением и техникой перебрасывают на учения в Белоруссию.

Россия и Белоруссия заявили о проведении проверки сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

Россия Северный флот Арктика Минобороны РФ

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