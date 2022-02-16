Один из осужденных по делу группы хакеров Lurk обжаловал свой приговор

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга в среду получил первую жалобу на обвинительный приговор, вынесенный в понедельник по делу группы хакеров Lurk, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Одна апелляционная жалоба от (Артема - ИФ) Галяутдинова", - сказал собеседник агентства.

Галяутдинов был приговорен судом к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что 14 февраля Кировский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 21 фигуранту дела группы хакеров Lurk. Обвиняемые получили от 5 до 14 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режима.

Константину Козловскому, признанному судом организатором данной группы, был назначен наибольший срок из всех осужденных - 14 лет колонии строгого режима. Еще одному фигуранту дела не был вынесен приговор, поскольку он находится в розыске.

В зависимости от роли и степени участия в группе осужденные были признаны виновными в серии преступлений по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159.6 УК РФ (крупное мошенничество в сфере компьютерной информации), ч.3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ), уточняли в Генпрокуратуре.

Суд установил, что с декабря 2015 года по апрель 2016 года фигуранты, действуя в составе группы, создали и распространили в сети вредоносное программное обеспечение, получив тем самым доступ к локальным компьютерным сетям ряда крупных коммерческих банков, туристических фирм, строительных и продовольственных компаний. В результате было похищено более 1,2 млрд рублей.

После суда адвокат Козловского Федор Акчермышев сообщил "Интерфаксу", что его подзащитный не признает вину ни по одному эпизоду и намерен добиваться вынесения оправдательного решения.