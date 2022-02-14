Фигуранты дела хакерской группы Lurk получили от 5 до 14 лет лишения свободы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Екатеринбурга в понедельник вынес обвинительный приговор по делу хакерской группы Lurk, по которому проходят фигурантами более 20 человек, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Обвиняемые получили от 5 до 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и общего режима.

Ранее сообщалось, что лидер группы Константин Козловский был приговорен к 14 годам колонии строгого режима.

Отсрочку исполнения приговора получила единственная на скамье подсудимых женщина - до достижения ее ребенком 14 лет. Ей было назначено 5,5 лет лишения свободы.

Всего на скамье подсудимых - 21 человек, еще один обвиняемый находится в розыске. Восемь фигурантов дела находились до оглашения приговора под стражей и столько же под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, уточнили журналистам в суде.

Дело хакерской группы Lurk

Как сообщалось, в 2017 году сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность межрегиональной группы хакеров Lurk. Они занимались хищением денег со счетов клиентов российских финансовых учреждений, начиная с 2013 года. По данным МВД, 50 участникам организованной группы удалось перевести со счетов банковских организаций более 1 млрд рублей.

В ноябре 2021 года гособвинение в Кировском районном суде Екатеринбурга запросило от 6 до 18 лет лишения свободы для 22 обвиняемых, в том числе 18 лет для предполагаемого организатора Козловского.

В зависимости от роли и степени участия им вменялось совершение преступлений, предусмотренных статьями 210 (организация или участие в преступном сообществе), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК РФ.

Также сообщалось, что заявления Козловского о том, что он якобы похищал данные с серверов правительства США с помощью вредоносного программного обеспечения, не нашли своего подтверждения в ходе расследования уголовного дела.

"Фактов заражения сетевой инфраструктуры правительства США в ходе экспертиз не выявлено. Самими участниками банды в сетевой переписке, имеющейся в материалах дела, данный вопрос никогда не обсуждался. Кроме Козловского, никто из участников группировки какие-либо компьютерные атаки на сети США или влияние на ход выборов президента США в 2016 году не подтверждает", - сообщал "Интерфаксу" информированный источник.

По его данным, всего в ходе расследования дела было проведено более 170 компьютерных экспертиз. Они показали, что целями атак хакеров Lurk были российские компании, использующие системы дистанционного банковского обслуживания.

Также следствие, по информации источника, не установило связь между Козловским и бывшим сотрудником Центра информационной безопасности ФСБ России Дмитрием Докучаевым и другими сотрудниками ведомства.