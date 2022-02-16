Минздрав РФ отметил возросшую нагрузку на поликлиники РФ из-за COVID-19

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом россиян, наблюдающихся у медиков, в два раза превысило число зараженных в осеннюю волну пандемии COVID-19, заявил в среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом же, если посмотреть общее количество пациентов, которое сегодня курирует система здравоохранения, составляет фактически в два раза больше, чем в осенний период. Это беспрецедентно высокая нагрузка, высочайшая нагрузка на все амбулаторно-поликлиническое звено и на систему в целом", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В первую очередь эта нагрузка легла на поликлиники, подчеркнул министр.

"Прежде всего нагрузка, конечно, приходится на амбулаторно-клинический этап, и фактически 92,5% получают помощь именно в поликлиниках", - сказал Мурашко.

По словам главы Минздрава РФ, в то же время в России отмечается "некоторое замедление" темпов роста числа заболевших.