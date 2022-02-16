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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
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Роспотребнадзор оценил в 72% долю "омикрона" в структуре COVID-19 в России

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В России на штамм "омикрон" теперь приходится 72% всех заражений коронавирусом, сообщила в президиуме координационного совета по COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что речь идет о доле среди всех секвенированных выявляемых вариантов возбудителя.

По ее данным, случаи заражения "омикроном" выявлены во всех 85 регионах, в том числе, на Чукотке. Число регионов, где наблюдается снижение заболеваемости, увеличилось до десяти. Неделю назад это можно было сказать только о Москве. Сейчас же эпидемия уходит дальше на восток страны, доля столичных регионов в эпидпроцессе снижается и 79%, почти 80%, приходится на остальные регионы, отметила она.

Несмотря на это, ежедневно регистрируемые показатели заболеваемости высокие, это создает "напряжение и безусловную нагрузку на систему медицинского обеспечения", добавила глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, заболеваемость COVID-19 растет во всех возрастных группах, за исключением школьников. При этом за прошедшую неделю максимальный рост заболеваемости отмечается среди россиян старше 65 лет.

"Конечно же, все противоэпидемические мероприятия нужно продолжать и контролировать их исполнение. Но и также хочу обратить внимание, что сегодня пора готовиться к периоду праздничных дней, связанных всегда с туристическими поездками. Каникулы детские наступают, не так далеко уже, что тоже связано с передвижением и в стране, и за рубежом, - сказала Попова. - Наступающий отпускной период также требует, чтобы люди были защищены от новой коронавирусной инфекции, чтобы у них был хороший иммунитет, дабы в течение своего отпуска не встретиться с проблемами, связанными со здоровьем".

Хроника коронавируса. Февраль.

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В Гонконге из-за резкого роста случаев заражения COVID-19 пациентов стали размещать на улице за пределами больницы
Хроника 09 января 2020 года – 16 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Анна Попова коронавирус Роспотребнадзор Чукотка

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