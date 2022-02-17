Автомобили престижных марок в РФ стали чаще переводить на метан

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Порядка 3% от общего количества переоборудованных на газ автомобилей по России в 2021 году составили автомобили престижных марок – таких как Mercedes-Benz, Lexus, Infiniti, Сadillac. Об этом сообщили "Интерфаксу" в компании "Газпром газомоторное топливо" (ГГМТ).

"Еще недавно статистика по переоборудованным на газомоторное топливо автомобилям практически не пополнялась люксовыми и премиальными моделями. Но цифры по итогам 2021 года говорят о том, что в понятие престижа наши соотечественники все чаще вкладывают стремление к разумной экономии и осознанный выбор в пользу "зеленых" технологий", - прокомментировали в ГГМТ.

Газовики напоминают, что стоимость метана в 2,5 раза ниже стоимости бензина или дизельного топлива, при этом его использование позволяет до 10 раз снизить объем выбросов вредных веществ от автомобиля в атмосферу.

В основном на газ по-прежнему переводят такие модели, как Lada Granta, Lada Vesta, Renault Logan, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Hyundai Solaris.

За 2021 год в России на метан переведены свыше 20 тысяч транспортных средств, это в два раза больше, чем в 2020 году.

"На протяжении последних пяти лет стабильный рост популярности использования природного газа в качестве моторного топлива наблюдается по всей стране. Во многом востребованность экологического топлива определили действующие федеральные и региональные меры господдержки. В России ежегодно из федерального бюджета на переоборудование транспорта на метан государство выделяет порядка 700 млн рублей. Важно, что при использовании газомоторного топлива во многих субъектах введена льгота по транспортному налогу, которая составляет ощутимую сумму для владельцев автомобилей премиального класса", - отмечают в "Газпром газомоторное топливо".

Самый высокий показатель по переоборудованию транспорта на территории Южного филиала компании – свыше 5,5 тысяч транспортных средств. Годовой план по установке газобаллонного оборудования здесь перевыполнен на 22%.

Лидер по переводу на метан в 2021 году – Ростовская область. Здесь переоборудовано 2430 автомобилей, это 14% от общего количества переоборудованных автомобилей в стране. Ростовская область в ближайшие три года планирует перевести на метан порядка 10 тысяч авто. Только в 2022 году в рамках федеральной программы развития газомоторного рынка на эти цели в регионе выделят 71,9 млн рублей, в том числе 59,7 млн из федерального бюджета и более 12 млн рублей из регионального - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Эти средства пойдут на возмещение затрат пунктов по переоборудованию при переходе на природный газ.

Следом идут Пермский край – 9,5% от общего количества машин по стране, Краснодарский край – 8,5%. В пятерку лидеров также вошел Санкт-Петербург – 7% и Республика Башкортостан – 5,4%.