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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

В России во II квартале увеличилось потребление метана на транспорте

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Потребление компримированного метана в автомобильном транспорте в России по итогам первого полугодия 2023 года сохраняет небольшой рост, при этом с некоторым ускорением во втором квартале по отношению к первому.

Как сообщили "Интерфаксу" в ООО "Газпром газомоторное топливо" (ГГМТ), за первые шесть месяцев 2023 года объем реализации компримированного природного газа на станциях всех операторов составил 720 млн куб. м против 714 млн куб. м годом ранее. В первом квартале 2023 года объем продаж КПГ в стране составил 362 млн куб. м (360 млн куб. м в январе-марте 2022 года).

В компании подсчитали, что благодаря использованию природного топлива сокращение выбросов парниковых газов от автомобилей в России за январь-июнь 2023 года достигло 1,4 млн тонн СО2-эквивалента, выбросы загрязняющих веществ уменьшились почти на 23 тыс. тонн.

Лидирующие позиции по потреблению метана на транспорте по итогам первого полугодия сохранили Ростовская область - 50,9 млн куб. м, Краснодарский край - 35,5 млн куб. м, Татарстан - 34,4 млн куб. м.

В ГГМТ отмечают, что существенный прирост реализации газомоторного топлива продолжают демонстрировать Иркутская область - 77% к аналогичному периоду 2022 года, Астраханская область - 58%, Тюменская область - 34%, Камчатский край - 30% и Петербург - 26%.

Гендиректор ГГМТ Денис Корниенко отметил: "Уменьшение налоговой нагрузки на владельцев экологичных машин в 33 регионах страны, равные возможности для получения федеральной субсидии на переоборудование, инвестиции нашей компании в рамках проекта "Народное топливо", компенсирующие стоимость перехода на метан, - все это в комплексе дает значительный стимулирующий эффект для увеличения газомоторного автопарка и позволяет прогнозировать рост потребления природного газа как топлива".

В первом полугодии активнее всего мерами поддержки от ГГМТ пользовались автовладельцы Санкт-Петербурга. Второе место занимает Краснодарский край. Лидер по итогам первого квартала - Сахалинская область - сместилась на третье место. Увеличению количества метановых машин уже способствует проект "Народное топливо" и расширение сотрудничества с автопроизводителями, дистрибьютерами и автодилерами. По проекту "Народное топливо" вместе с новым газовым автомобилем в заводском исполнении покупатель получает топливную карту "Газпрома" со скидкой на заправку 20%, напомнили в ГГМТ.

Газпром ГГМТ Денис Корниенко
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