Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан должны быть гарантированы при проведении оперативных мероприятий по "горячим следам".

"В прошлом году в федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффектно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по "горячим следам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг.

"При этом хочу это особо подчеркнуть: права и свободы граждан должны быть гарантированы. Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон", - добавил глава государства.

Путин отметил, что согласен с позицией сотрудников МВД о том, что работа по "горячим следам" является чрезвычайно важной для раскрытия и эффективной работы правоохранительной системы в целом. "Но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - сказал Путин.