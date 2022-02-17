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Путин призвал полицию соблюдать права граждан при работе по "горячим следам"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что права и свободы граждан должны быть гарантированы при проведении оперативных мероприятий по "горячим следам".

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"В прошлом году в федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции, в том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффектно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по "горячим следам", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг.

"При этом хочу это особо подчеркнуть: права и свободы граждан должны быть гарантированы. Вы знаете, что правозащитные организации обращали и обращают внимание на эти изменения в закон", - добавил глава государства.

Путин отметил, что согласен с позицией сотрудников МВД о том, что работа по "горячим следам" является чрезвычайно важной для раскрытия и эффективной работы правоохранительной системы в целом. "Но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - сказал Путин.

МВД РФ Владимир Путин

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