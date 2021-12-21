Путин подписал закон о расширении полномочий полицейских

Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия сотрудников полиции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь полицейские получат право на вскрытие автомобиля, оцепление территорий и ограждение мест массовых мероприятий. Закон также уточняет основания для проникновения в дома и квартиры.

В Госдуме ранее поясняли, что полномочия, которые этим законом передаются полиции, уже есть, например, у сотрудников Росгвардии. Таким образом, права ведомств приводятся в соответствие.

Вскрытие автомобилей

Инициатива правительства дополняет закон "О полиции" новой статьей "Вскрытие транспортного средства".

Согласно документу, полицейским будет разрешено вскрывать автомобили, если нужно спасти чью-то жизнь, предотвратить преступление, изъять оружие или наркотики, проверить сообщение об угрозе террористического акта или установить обстоятельства несчастного случая. Кроме того, на такой шаг полиция сможет пойти при массовых беспорядках или ЧС, если вскрытие понадобится для обеспечения общественной безопасности.

Перед вскрытием транспортного средства, согласно проектируемым нормам, сотрудник полиции называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию владельца или тех, кто находится в машине, служебное удостоверение. Также полицейскому нужно будет объяснить, почему и на каком основании он собирается вскрыть авто, и разъяснить права и обязанности граждан. Исключение составят случаи, когда промедление создает угрозу жизни и здоровью граждан или самого сотрудника полиции.

Если собственник автомобиля при вскрытии не присутствовал, полиция должна будет его проинформировать о произошедшем в течение ближайших 24 часов. После вскрытия полиция должна будет обеспечить меры, чтобы в машину не проникли посторонние - до прибытия собственника.

Согласно закону, полицейский должен представиться и разъяснить права и обязанности граждан. Если нужно задержать преступника или есть опасность для чьей-то жизни, представиться и разъяснить права сотрудник полиции сможет позже - после того, как это позволят обстоятельства.

Также закон предоставляет право сотрудникам полиции требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.

Проникновение в жилое помещение

Закон уточняет формулировки в статье 15 закона "О полиции", которой регулируется право полиции проникать в квартиры, жилые дома, здания, на земельные участки и территории.

Сейчас эта статья разрешает такое проникновение в случае, если нужно задержать "лиц, подозреваемых в совершении преступления". В новой редакции полицейские смогут это делать также в случае, если в помещении находится человек без процессуального статуса, совершивший вероятное преступление. На такого человека смогут указать, в частности, потерпевшие или очевидцы.

Оцепление митингов и блокирование местности

Закон уточняет право полиции оцеплять места происшествий и участков местности, которые изложены в статье 16 закона "О полиции".

Инициатива подразумевает, что полиция в границах оцепления сможет осуществлять личный осмотр граждан и осмотр транспортных средств. Если гражданин или водитель автомобиля от такого осмотра откажутся, у полиции появится право не впускать их на оцепленную территорию или не выпускать их из нее до снятия оцепления. Оцепление можно будет проводить по новому основанию - если никак иначе нельзя предотвратить угрозу жизни и здоровью граждан. В оцепление могут включаться не только отдельные здания и участки местности, но и территории. Максимальный размер территории в законе не уточняется.

Кроме того, разъясняется, что полиция может временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий и обозначать такие места доступными средствами - в том числе визуальными.