МВД создаст подразделение, координирующее борьбу с IT-преступностью

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Глава МВД РФ Владимир Колокольцев сообщил о работе по созданию в структуре министерства специального подразделения, которое будет координировать противодействие преступлениям в сфере IT.

"В настоящее время прорабатывается решение по созданию в структуре министерства головного подразделения, которое будет координировать противодействие IT-преступности", - сказал Колокольцев в четверг, выступая на коллегии ведомства.

Он отметил, что темпы прироста киберпреступлений в минувшем году снизились.

"Определенный эффект дали предложенные нами меры по предупреждению самых распространенных IT-деяний – имущественных. На 8% меньше зарегистрировано краж с банковских счетов, и на 60% – случаев мошенничества с использованием электронных средств платежа", - сказал министр.