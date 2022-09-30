В МВД РФ создадут Управление по организации борьбы с киберпреступлениями

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В структуре МВД России появится Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК МВД России), сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил профильным подразделениям ведомства незамедлительно приступить к реализации указа президента. (...) Формирование УБК МВД России будет осуществляться за счет перераспределения штатной численности органов внутренних дел и не потребует выделения дополнительного финансирования", - отметила она.

Волк пояснила, что издание указа президента от 30 сентября 2022 г. № 688, в соответствии с которым в структуре МВД создается новое управление, обусловлено "большим количеством компьютерных атак, дистанционных хищений денежных средств, активным развитием противоправной цифровой индустрии". "Каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий, что представляет угрозу гражданам, правопорядку и национальной безопасности страны и требует выработки адекватных мер противодействия", - отметила представитель МВД.

По словам Волк, УБК станет головным подразделением в осуществлении функций министерства по борьбе с киберпреступлениями.

Среди основных задач Управления выделены: предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие преступлений и иных правонарушений в сфере IT-технологий, а также координация этой деятельности в системе МВД России; анализ данных, содержащихся в информационно-телекоммуникационных сетях, в целях выявления запрещенного контента и противодействия преступности; организация взаимодействия подразделений органов внутренних дел РФ с государственными органами, органами государственной власти субъектов, учреждениями финансово-кредитной системы, организациями информационно-коммуникационной сферы, иными участниками информационного обмена, включая агрегаторы больших данных.