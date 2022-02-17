В восьми регионах РФ медицинского кислорода хватит на сутки

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В России в настоящее время в восьми регионах запаса медицинского кислорода хватит на сутки, сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Астапенко.

Такие данные она привела на совещании в Совете Федерации "О мерах, направленных на повышение и доступности медицинского кислорода". Вместе с тем она отметила, что нет ни одного субъекта РФ, где запаса кислорода хватило бы меньше, чем на сутки.

По ее словам, в данный момент в целом по России запас медицинского кислорода составляет пять суток. "В некоторых субъектах это количество дней где-то больше, где-то меньше, но в среднем по стране это пять суток. Здесь мы видим, что ситуация очень позитивно поменялась", - пояснила Астапенко.

Она добавила, что сейчас запас кислорода мониторится ежедневно тремя ведомствами - Минздравом, Минпромторгом и Росздравнадзором.

Напряженная ситуация с медицинским кислородом в регионах складывается во время роста заболеваемости коронавирусом. Она вызвана ростом числа госпитализаций больных, которым требуется кислородная поддержка.

В последний раз о проблемах с медицинским кислородом говорилось в осеннюю волну COVID-19. Так, 10 ноября 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что напряжённая ситуация с медицинским кислородом для больных коронавирусом сложилась в 12 регионах, его запаса хватало только на два дня. 21 декабря глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что проблемных регионов осталось семь.

Через две недели в Минпромторге сообщили, что с осторожностью можно говорить о постепенной стабилизации ситуации. В конце декабря Мантуров заявил, что проблем с наличием медицинского кислорода для больных COVID-19 нет.