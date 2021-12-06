Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания в РФ двигателей ракет

Передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания в РФ двигателей ракет
Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В связи с перенаправлением объемов поставок кислорода в медицинские организации для борьбы с COVID-19 госкорпорация "Роскосмос" предлагает вносить изменения в сроки исполнения госконтрактов, касающихся испытания жидкостных ракетных двигателей.

"Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности приводят к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году, их смещению на 2022 год, что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В России"Роскосмос" отгрузил с космодрома Восточный для больниц 32 тонны кислорода"Роскосмос" отгрузил с космодрома Восточный для больниц 32 тонны кислородаЧитать подробнее

Госкорпорация предлагает разрешить вводить отсрочки по исполнению контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, заключенных между "Роскосмосом" и Минобороны. Также предлагается избавить исполнителей контрактов от неустоек, связанных с просрочкой обязательств.

10 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке до конца месяца огневых испытаний ракетных двигателей в воронежском "Конструкторском бюро химавтоматики", из-за необходимости поставок жидкого кислорода в больницы региона.

Позднее Рогозин сообщил, что поставки кислорода в больницы вызывает проблемы при проведении испытаний двигателей, однако госкорпорация не намерена прекращать помощь медучреждениям.

"В среднем "ежедневно" Роскосмос передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", - сообщил Рогозин.

Как сообщалось, НПО "Энергомаш" ведет испытания самого мощного ракетного двигателя РД-171МВ для средней ракеты-носителя "Союз-5". Также 18 сентября в госкорпорации сообщили, что в России при участии разработчика новой МБР "Сармат" создается многоразовая одноступенчатая ракета, первый тестовый пуск демонстрационного образца двигательной установки был запланирован на начало октября.

Роскосмос

Новости по теме

Новости

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Пандемия коронавируса

В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух граждан

В РФ штамм коронавируса "омикрон" подтвердился у двух граждан

Путин обсудит с Байденом во вторник инициативу о гарантиях безопасности

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали 32 136 новых случаев COVID-19

Бывшие высокопоставленные сотрудники РКЦ "Прогресс" получили по 9 лет колонии

Волож согласился не продавать акции "Яндекса" класса B до 2024 года

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной для 6 декабря за 128 лет

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

Бизнес предупредил Минсельхоз о риске дефицита картофеля в 2022 году

При пожаре в новгородской колонии погиб заключенный

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 декабря

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });