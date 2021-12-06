Передача кислорода больницам может сорвать сроки испытания в РФ двигателей ракет

Фото: Universal Images Group via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В связи с перенаправлением объемов поставок кислорода в медицинские организации для борьбы с COVID-19 госкорпорация "Роскосмос" предлагает вносить изменения в сроки исполнения госконтрактов, касающихся испытания жидкостных ракетных двигателей.

"Дефицит жидкого кислорода и неопределенность сроков возобновления его поставок в организации ракетно-космической промышленности приводят к невозможности проведения испытаний жидкостных ракетных двигателей в 2021 году, их смещению на 2022 год, что, как следствие, создает риски неисполнения обязательств по государственным контрактам в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления, опубликованному на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Госкорпорация предлагает разрешить вводить отсрочки по исполнению контрактов, связанных с использованием жидкого кислорода, заключенных между "Роскосмосом" и Минобороны. Также предлагается избавить исполнителей контрактов от неустоек, связанных с просрочкой обязательств.

10 октября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о приостановке до конца месяца огневых испытаний ракетных двигателей в воронежском "Конструкторском бюро химавтоматики", из-за необходимости поставок жидкого кислорода в больницы региона.

Позднее Рогозин сообщил, что поставки кислорода в больницы вызывает проблемы при проведении испытаний двигателей, однако госкорпорация не намерена прекращать помощь медучреждениям.

"В среднем "ежедневно" Роскосмос передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", - сообщил Рогозин.

Как сообщалось, НПО "Энергомаш" ведет испытания самого мощного ракетного двигателя РД-171МВ для средней ракеты-носителя "Союз-5". Также 18 сентября в госкорпорации сообщили, что в России при участии разработчика новой МБР "Сармат" создается многоразовая одноступенчатая ракета, первый тестовый пуск демонстрационного образца двигательной установки был запланирован на начало октября.