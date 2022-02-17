В Европейскую часть России с начала года пришло на 40-45% больше циклонов, чем обычно

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Количество циклонов, которые пришли на территорию Европейской части России с января этого года, оказалось на 40-45% больше, чем обычно, это объясняет повышение количество осадков и низкое атмосферное давление в январе и начале февраля, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"На европейскую территорию России постоянно перемещаются циклоны, которые формируются на севере Атлантики. В общем, это процесс типичный, обычный, особенно для зимнего процесса. Но все-таки, в этом году нормальность нарушена и зимой этих циклонов, которые формируются в районе Исландии и севере Атлантики и перемещаются через север западной Европы, примерно на 40-45% больше, чем обычно", - сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что "именно с этим связано и повышенное количество осадков, и низкое давление. В январе оно было существенно ниже нормы, и среднее давление за первую половину февраля тоже низкое".

Погода в регионах

Циклоны также повлияли и на погоду в ряде регионов России. Так, по словам научного руководителя Гидрометцентра, в Санкт-Петербурге в ближайшие дни будут более интенсивные осадки, при этом, температурный режим останется без изменений. В Калининграде ожидаются очень сильные осадки и ветер до 25 м/с.

В Крым, после перерыва, связанного с антициклоном, также возвращаются сильные осадки и очень сильный ветер до 25 м/с. При такой погоде будет образовываться гололедица.

В Западной Сибири и Красноярском крае, напротив, установится очень теплая погода. Это связано перемещением воздушных масс из Атлантики. По словам Вильфанда, "это редкое явление, но такое перемещение теплого воздуха из Атлантики обусловливает такую теплую погоду в этих регионах, вплоть до Енисея".

А на Дальнем Востоке, как сообщил Вильфанд, температурный фон сохранится около нормы, "а норма там -36 - -40 градусов, настоящие сибирские морозы. На северо-востоке Якутии даже ниже -50 градусов".

Мощный циклон будет перемещаться вдоль Тихоокеанского побережья, что приведет к сложным метеорологическим условиям на Курилах, Сахалине и Камчатке.