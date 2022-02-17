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ФАС и крупнейшие ИТ-компании подписали принципы взаимодействия на цифровых рынках

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и крупные ИТ-компании подписали меморандум, закрепляющий принципы взаимодействия участников цифровых рынков и направленный на формирование недискриминационных условий для пользователей.

Документ был подписан в Москве руководителем ФАС Максимом Шаскольским и представителями 1С, "Авито", Aliexpress, Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, Руссофта, Сбербанка, Циана, "Яндекса" и Ассоциации компаний интернет-торговли, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания.

Меморандум является инструментом саморегулирования цифровых рынков. Предполагается, что компании добровольно будут соблюдать принципы, ряд из которых напрямую связан с последними претензиями ФАС к работе цифровых компаний.

В частности, компании должны обеспечивать свободный доступ к информации о том, как происходит ранжирование результатов поиска (принцип разумной открытости) и отказаться от непрозрачных правил в пользовательских соглашениях сервисов, позволяющих блокировать и удалять аккаунты без предупреждения (принцип недопущения расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ).

Ранее, в конце 2021 года, на площадке экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в области информационных технологий совместно с участниками рынка служба разработала и утвердила базовые принципы добросовестного поведения на цифровых рынках. В числе ключевых принципов тогда назывались разумная открытость цифровых платформ, нейтральность отношения к различным сторонам рынка (включая конкурентов), обеспечение самостоятельности пользователей платформ при взаимодействии с ней, недопущение расширительных и двусмысленных формулировок в правилах работы цифровых платформ, обеспечение прав пользователей платформы, в том числе путем рассмотрения их обращений и предоставление им полных ответов.

ФАС

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