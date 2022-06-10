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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:16

Думу просят разрешить иностранцам владеть не больше 20% в онлайн-сервисах объявлений

Правительству хотят разрешить интеграцию таких сервисов с "Госуслугами"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 141597-8 об ограничении доли владения иностранными компаниями онлайн-сервисами по размещению объявлений (классифайдами) уровнем в 20%.

Об этом в Telegram сообщил автор проекта, зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин.

В соответствии с законопроектом, владельцы классифайдов будут обязаны не допускать использования сервисов в противоправных целях, не допускать распространения порочащей информации, разместить адрес электронной почты для направления юридически значимых сообщений и установить единый измеритель аудитории.

Правительству предлагается дать право устанавливать отдельные случаи и порядок интеграции и взаимодействие сервисов онлайн-объявлений с ЕСИА и порталом "Госуслуги".

Планируется, что под регулирование подпадут сервисы, ежемесячная аудитория которых превышает 10 млн российских пользователей.

Горелкин объяснил, что сейчас деятельность классифайдов находится в серой зоне: в законодательстве не прописаны обязанности владельцев этих сервисов, хотя по количеству пользователей некоторые из них превышают аудиторию многих соцсетей, СМИ и других информационных ресурсов.

"Следовательно, классифайды аккумулируют огромный объем данных граждан России - и особые опасения вызывает тот факт, что владельцы многих крупных площадок онлайн-объявлений находятся за рубежом: например, известный всем сервис "Авито" принадлежит компании Prosus из Нидерландов", - уточнил Горелкин.

Антон Горелкин Правительство Госдума Авито Prosus Нидерланды
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