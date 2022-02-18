Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Произвольная программа  Россия Россия ЯпонияПодробнееКонькобежный спорт11:30Женщины. Финал  Япония Нидерланды СШАПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:10Заразились
на 17.02В России 14 840 502+180 622В мире 417 731 955+2 532 256

Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к "НТЭК" до 15 апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 15 апреля рассмотрение иска Росрыболовства на 58,65 млрд рублей к "дочке" "Норникеля" АО "НТЭК" о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ.

ЭкономикаНалоговики оспорили отнесение рекордного штрафа "Норникеля" на расходыЧитать подробнее

Из картотеки арбитражных дел следует, что рассмотрение отложено до 15 апреля.

Как сообщалось, Росрыболовство подало иск к "НТЭК" в конце июля. Сумма иска составила 58,65 млрд рублей - речь идет о компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. На первом заседании суда по делу стороны заявили о готовности подписать мировое соглашение. Так, "Норникель" сообщил о переговорах об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

В свою очередь Росрыболовство, подтвердив возможность заключения мирового соглашения, настаивало на правильности своих расчетов по размеру ущерба. Ведомство также обратило внимание на необходимость принятия компанией программы по восстановлению водных биоресурсов, включающей строительство рыборазводных заводов.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.

НТЭК Росрыболовство Красноярский край

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

МИД РФ объяснил высылку замглавы дипмиссии США из России

Что произошло за день: четверг, 17 февраля

Письменная реакция РФ на ответ американской стороны по гарантиям безопасности. Полный текст

ФАС и крупнейшие ИТ-компании подписали принципы взаимодействия на цифровых рынках

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться

МИД допустил "военно-технические" меры из-за неготовности США договариваться
Дипломатическое противостояние

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Заместитель посла США Барт Горман был выслан из России

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

Первые подразделения российской армии вернулись на базы после учений

В России 1 млн мигрантов "вышли из тени" в 2021 году, получив патенты

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });