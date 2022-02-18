Суд отложил рассмотрение иска Росрыболовства к "НТЭК" до 15 апреля

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Красноярского края в пятницу отложил до 15 апреля рассмотрение иска Росрыболовства на 58,65 млрд рублей к "дочке" "Норникеля" АО "НТЭК" о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ.

Из картотеки арбитражных дел следует, что рассмотрение отложено до 15 апреля.

Как сообщалось, Росрыболовство подало иск к "НТЭК" в конце июля. Сумма иска составила 58,65 млрд рублей - речь идет о компенсации вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 года. На первом заседании суда по делу стороны заявили о готовности подписать мировое соглашение. Так, "Норникель" сообщил о переговорах об условиях совместной разработки, процедуре согласования и утверждения, а также реализации плана восстановления водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы.

В свою очередь Росрыболовство, подтвердив возможность заключения мирового соглашения, настаивало на правильности своих расчетов по размеру ущерба. Ведомство также обратило внимание на необходимость принятия компанией программы по восстановлению водных биоресурсов, включающей строительство рыборазводных заводов.

В конце мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 АО "НТЭК" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось 21 тыс. 163 тонны нефтепродуктов, попавших на почву и в реку Амбарную и ее приток Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино.

Ущерб от этой аварии Росприроднадзор оценил в сумму около 148 млрд рублей, из которых суд признал 146 млрд рублей. Эту сумму "Норникель" полностью погасил, не оспаривая решение первой инстанции.