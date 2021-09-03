НТЭК попросил суд отложить заседание по иску на 59 млрд руб. для переговоров с истцом

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Дочка" "Норникеля" АО "НТЭК" ходатайствует об отложении рассмотрения иска Росрыболовства на срок до 60 дней для переговоров о заключении мирового соглашения по иску о причинении вреда водным биоресурсам в результате аварии на Норильской ТЭЦ-3, сообщил корреспондент "Интерфакса" из суда.

3 августа сообщалось, что Арбитражный суд Красноярского края назначил на 3 сентября предварительное заседание по иску Енисейского территориального управления Росрыболовства о взыскании с АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в структуру "Норильского никеля") 58,65 млрд рублей вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3.

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