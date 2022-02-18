Бывший прокурор Норильска получил 11 лет колонии за крупную взятку

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Норильский горсуд (Красноярский край) вынес приговор бывшему прокурору города Хаваж-Бауди Гутаеву, его брату и предпринимателю, проходящим по уголовному делу о взяточничестве, сообщает пресс-служба краевого суда.

Бывшего прокурора признали виновным по статье о получении взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере (п."б" ч.3 ст.291.1). Его приговорили к 11 годам колонии строгого режима, со штрафом 10 млн 773 тыс. рублей, с лишением права занимать государственные должности, работать в прокуратуре и правоохранительных органах, с лишением классного чина.

Брат экс-прокурора Докки Гутаев, обвиненный в посредничестве во взятке в крупном размере, приговорен к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 7 млн 980 тыс. рублей. Предприниматель Фарид Исак-оглы Бабаев, которому инкриминировали дачу взятки, получил семь лет и десять месяцев колонии строгого режима, он оштрафован на 13 млн 167 тыс. рублей

Экс-прокурор Норильска был задержан в конце декабря 2019 года.

Как сообщал "Коммерсантъ", следствие пришло к выводу, что бывший прокурор получил взятку в размере 3,1 млн руб. за покровительство норильской стройфирме ООО "Промресурссервис".