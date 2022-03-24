Экс-прокурор Норильска получил 13 лет колонии по второму делу о взятке

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Норильский городской суд в Красноярском крае вынес приговор по делу о взятке бывшему прокурору города Хаваж-Бауди Гутаеву и его подельнику - предпринимателю Муслиму Умарову, сообщает пресс-служба краевого суда.

"Суд признал подсудимых виновными... и назначил Гутаеву 13 лет лишения свободы со штрафом в 15,5 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в органах прокуратуры сроком на шесть лет. По совокупности двух приговоров от 18 февраля и 24 марта - 15 лет колонии строгого режима, со штрафом 17 млн рублей и лишением права занимать должности на госслужбе в органах прокуратуры сроком на восемь лет", - говорится в сообщении.

Умарову суд назначил 12 лет колонии строгого режима со штрафом в 15,5 тыс. рублей.

Бывший прокурор Норильска обвинялся по ч.6 ст.290 (получение взятки должностным лицом по предварительному сговору в особо крупном размере), Умаров - по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в особо крупном размере). Уточняется, что экс-прокурор получил от Умарова взятку в 3,1 млн рублей за покровительство по службе.

Как сообщалось, 18 февраля Норильский городской суд приговорил Гутаева к 11 годам колонии строгого режима по п."в" ч.5 ст.290 (получение взятки должностным лицом за незаконные действия в крупном размере).

Экс-прокурор Норильска был задержан в конце декабря 2019 года.