Назначен новый руководитель Роспатента

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) назначен замглавы ведомства Юрий Зубов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении правительства.

Прежний руководитель Роспатента 64-летний Григорий Ивлиев возглавлял службу с 2015 года.

42-летний Зубов работает в Роспатенте с 2018 года. До этого он возглавлял ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" (ФИПС), с 2013 по 2016 год являлся заместителем начальника управления информационных технологий ФГУП "Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России".

До этого Зубов работал в министерстве культуры в должности замначальника, затем начальника отдела науки, инноваций и информационных технологий департамента науки и образования.

В 2000-2008 годах занимался развитием бизнеса в ООО "Торговый Дом "Библио-Глобус", входил в состав наблюдательного совета холдинга "Библио-Глобус".