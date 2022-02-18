Поиск
Фристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнееБиатлон10:00Женщины. Финал  Франция Норвегия НорвегияПодробнее
Биатлон12:00Мужчины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:24Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Суд поддержал отказ Роспатента признать общеизвестным обозначение "Москва-Сити"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в пятницу отклонил заявление ПАО "Сити" (Москва) о недействительности решения Роспатента от 21 апреля 2021 года, отказавшего признать обозначение "Москва-Сити" общеизвестным товарным знаком на территории РФ.

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - говорится в информации на сайте суда.

В РоссииНазначен новый руководитель РоспатентаЧитать подробнее

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно - в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

21 июля 2021 года СИП по заявлению ПАО "Сити" признал недействительным решение Роспатента от 18 декабря 2020 года об отказе этой компании в госрегистрации на ее имя товарного знака "Moscow City".

ПАО "Сити" (изначальное АО) было зарегистрировано 22 мая 1992 года для управления строительством, а затем и эксплуатацией московского бизнес-квартала - международного делового центра "Москва-Сити". Первые планы создания "Москва-Сити" появились в 1991 году. Конечные бенефициары ПАО "Сити" не раскрываются.

Роспатент Москва-Сити

Новости по теме

Новости

Производители в РФ стали уменьшать объем упаковки продуктов ради сдерживания цен

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Транзитная заявка "Газпрома" через Украину на пятницу еще немного снизилась

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам и по ипотеке

Рубль на старте торгов укрепляется к доллару и евро

Рынки акций Европы в четверг закрылись снижением

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Путин допустил, что допдоходы бюджета в 2022 г. могут составить до 1,5 трлн руб.

Унция золота подорожала до $1900 впервые с июня из-за геополитики

Штрафы по "делам металлургов" рассчитают исходя из выручки за 2020 год

Рубль и акции отыграли часть потерь на новостях о возвращении войск РФ после учений

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.

Консолидированный бюджет РФ в 2021 г. исполнен с профицитом более 1 трлн руб.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });