Суд поддержал отказ Роспатента признать общеизвестным обозначение "Москва-Сити"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд по интеллектуальным правам (СИП) в пятницу отклонил заявление ПАО "Сити" (Москва) о недействительности решения Роспатента от 21 апреля 2021 года, отказавшего признать обозначение "Москва-Сити" общеизвестным товарным знаком на территории РФ.

"Отказать в удовлетворении заявления (жалобы)", - говорится в информации на сайте суда.

В соответствии с законодательством, общеизвестный товарный знак - это обозначение, которое в силу своего продолжительного или интенсивного использования стало узнаваемым. При этом узнаваемость касается не только самого знака и товара, но и его владельца. Правовая охрана такого знака, в отличие от стандартного товарного знака, распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным. Общеизвестный товарный знак действует бессрочно - в отличие от стандартного товарного знака, который регистрируется на 10 лет.

21 июля 2021 года СИП по заявлению ПАО "Сити" признал недействительным решение Роспатента от 18 декабря 2020 года об отказе этой компании в госрегистрации на ее имя товарного знака "Moscow City".

ПАО "Сити" (изначальное АО) было зарегистрировано 22 мая 1992 года для управления строительством, а затем и эксплуатацией московского бизнес-квартала - международного делового центра "Москва-Сити". Первые планы создания "Москва-Сити" появились в 1991 году. Конечные бенефициары ПАО "Сити" не раскрываются.