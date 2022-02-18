В Красноярске следователи заинтересовались найденным у подростка арсеналом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Красноярске следователи начали процессуальную проверку в связи с тем, что в квартире у 16-летнего подростка были обнаружены ружья, пистолеты и патроны, сообщили в управлени СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Арсенал 16 февраля нашли полицейские, которые проводили оперативно-розыскные мероприятия.

Подросток рассказал следователям, что пистолеты и патроны он приобрел с рук, а ружья принадлежали его умершему дедушке.

"Часть оружия и боеприпасов он намеревался продать, а часть - сдать в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17 февраля о том, что у девятиклассника из Красноярска дома нашли оружие, говорил источник "Интерфакса". Местные СМИ объясняли, что школьник с четвертого класса занимался стрельбой и решил организовать бизнес по продаже оружия и начал им торговать.