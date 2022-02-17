Арсенал оружия нашли у подростка в Красноярске

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Девятиклассник в Красноярске хранил у себя дома оружие, сообщил в четверг "Интерфаксу" информированный источник.

"В квартире у подростка оперативники обнаружили и изъяли арсенал оружия", - сказал собеседник агентства.

Количество изъятого оружия источник не уточнил.

В Главном управлении МВД по краю и региональном управлении СКР информацию пока не комментируют.

По данным местных СМИ, подросток с четвертого класса занимался стрельбой и решил организовать бизнес по продаже оружия.