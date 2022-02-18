Подсудимая по делу о гибели краснодарского "людоеда" не признала вины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Суд отложил заседание по делу медика Лусине Григорян, обвиняемой в причастности к гибели осужденного за убийство и расчленение женщины в Краснодаре Дмитрия Бакшеева, на 24 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Подсудимая Григорян вину не признала. Рассмотрение дела назначено на 24 февраля в 10:00 мск в закрытом судебном заседании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение уголовного дела в суде было отложено в связи с отказом потерпевшей (супруги Бакшеева) от допроса без адвоката, который не явился в суд из-за болезни.

Ранее сообщалось, что врачу-эндокринологу терапевтического отделения ростовской тюремной больницы №19 Лусине Григорян предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии обвинения, Григорян проявила халатность при выполнении своих обязанностей, что и привело к смерти осужденного Бакшеева. Дело отправили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону.

Дело краснодарского "людоеда"

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы муж и жена - Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.

В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал.

Защита также ставила под сомнение виновность подсудимого в убийстве.

В ходе следствия у Бакшеева было выявлено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс терапии.

В феврале 2019 года Прикубанский райсуд Краснодара на основании вердикта присяжных признал Наталью Бакшееву виновной по ч.4 ст.33, ч.1 ст.105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ей назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых, однако материалами рассматриваемого уголовного дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.