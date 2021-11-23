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На врача тюремной больницы завели дело из-за смерти краснодарского "людоеда"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбудили в отношении врача-эндокринолога межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН России в Ростове-на-Дону, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности осужденному за убийство и расчленение женщины в Краснодаре Дмитрию Бакшееву. Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке его адвокат Алексей Аванесян.

"Сегодня врачу-эндокринологу терапевтического отделения ростовской тюремной больницы №19 наконец-таки предъявлено обвинение по ч.2 ст. 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности"). Кстати, крайняя судебная экспертиза показала, что и другие сотрудники МОТБ-19 проявили халатность, повлекшую смерть Димы. Будем контролировать, чтобы и их тоже привлекли к ответственности", - написал Аванесян.

Он также опубликовал часть постановления о предъявлении обвинения по делу о смерти Бакшеева медику Лусине Григорян, чьи действия, по версии следствия, повлекли его гибель.

Ранее сообщалось, что тяжелые хронические заболевания стали причиной смерти краснодарца Дмитрия Бакшеева, осужденного по делу об убийстве и расчленении женщины на территории авиаучилища на 12 лет и 2 месяца колонии строгого режима.

В сентябре 2017 года на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней уроженки Кировской области. Вскоре по подозрению в совершении преступления были задержаны и арестованы муж и жена – Дмитрий и Наталья Бакшеевы, проживавшие в общежитии на территории военного училища.

По данным следствия, в один из дней супруги распивали со своей знакомой спиртные напитки. Возник конфликт, Бакшеев убил и расчленил женщину, а затем сделал селфи, позируя с фрагментами тела жертвы. Телефон с фотографиями случайно обнаружили на улице дорожные рабочие и передали его в полицию.

В общежитии, где проживали Бакшеевы, были найдены человеческие останки.

Бакшеев частично признал вину в надругательстве над останками, однако вину в убийстве не признал.

Защита также ставила под сомнение виновность подсудимого в убийстве.

В ходе следствия у Бакшеева было выявлено инфекционное заболевание, представляющее угрозу для окружающих. В связи с этим летом 2018 года мужчину поместили в специализированное лечебное учреждение, где он проходил курс терапии.

В феврале 2019 года Прикубанский райсуд Краснодара на основании вердикта присяжных признал Наталью Бакшееву виновной по части 4 статьи 33, части 1 статьи 105 УК РФ (подстрекательство к убийству). Ей назначено наказание в виде 10 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на год и шесть месяцев.

Преступление вызвало широкий общественный резонанс. В СМИ публиковались сведения о якобы многочисленных эпизодах убийств и людоедства, совершенных четой Бакшеевых. Однако материалами рассматриваемого уголовного дела было подтверждено только одно убийство, совершенное осенью 2017 года.

Дмитрий Бакшеев ФСИН Ростовская область

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