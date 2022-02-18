В администрацию Новочеркасска пришли с обысками
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные действия проходят в администрации Новочеркасска (Ростовская область) в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Имеются подозрения о незаконной передаче земельного участка площадью 1 тыс. 178 кв. метров, который был предоставлен в собственность бесплатно частному лицу", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).