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В администрацию Новочеркасска пришли с обысками

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные действия проходят в администрации Новочеркасска (Ростовская область) в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Имеются подозрения о незаконной передаче земельного участка площадью 1 тыс. 178 кв. метров, который был предоставлен в собственность бесплатно частному лицу", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Новочеркасск Ростовская область

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