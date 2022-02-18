Следственные действия прошли в департаменте имущества мэрии Омска
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Следственные действия прошли в департаменте имущественных отношений омской мэрии в рамках расследования уголовного дела, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Возбуждено уголовное дело. Речь идет о превышении должностных полномочий, подозреваемые пока не установлены. В департаменте проведены следственные действия", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.