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Военные провели учение в Сибири с системой ПВО С-300

Военные провели учение в Сибири с системой ПВО С-300
Архивное фото
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Учение с расчетами системы ПВО С-300 "Фаворит" Центрального военного округа (ЦВО) прошло в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ЦВО в пятницу.

"В учении сил противовоздушной обороны ЦВО было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе узлов обнаружения и целеуказания, мобильных командных пунктов, радиолокационных станций и пусковых установок зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит", а также более 300 военнослужащих", - говорится в сообщении.

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По замыслу учения, в ходе учебно-боевого дежурства расчеты систем противовоздушной обороны обнаружили авиационных постановщиков помех, которые скрывали действия разведывательно-ударных комплексов.

"Боевые расчеты С-300 "Фаворит", прикрывающие крупные инфраструктурные и военные объекты сибирского региона, обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных судов "противника" на высоте от 8 до 11 километров. Действия расчетов ПВО осложнялись плотной воздушной обстановкой - в период учебно-боевой работы радиолокационные станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе.

С-300 - система ПВО большой дальности (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Согласно открытым данным, "Фаворит" - дальнейшее развитие ЗРС С-300. Ее боевые возможности повысились благодаря новой ракете, имеющей повышенную эффективность поражения баллистических целей на дальностях до 40 км с обеспечением подрыва боевого заряда цели, увеличения дальней границы зоны поражения аэродинамических целей до 200 км, в том числе при стрельбе вдогон. У ЗРС расширены информационные возможности командного пункта системы по обнаружению и сопровождению баллистических целей с сохранением сектора обнаружения аэродинамических целей.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

Минобороны РФ Красноярский край

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