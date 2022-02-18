Военные провели учение в Сибири с системой ПВО С-300

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Учение с расчетами системы ПВО С-300 "Фаворит" Центрального военного округа (ЦВО) прошло в Красноярском крае, сообщила пресс-служба ЦВО в пятницу.

"В учении сил противовоздушной обороны ЦВО было задействовано около 100 единиц военной техники, в том числе узлов обнаружения и целеуказания, мобильных командных пунктов, радиолокационных станций и пусковых установок зенитных ракетных систем С-300 "Фаворит", а также более 300 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По замыслу учения, в ходе учебно-боевого дежурства расчеты систем противовоздушной обороны обнаружили авиационных постановщиков помех, которые скрывали действия разведывательно-ударных комплексов.

"Боевые расчеты С-300 "Фаворит", прикрывающие крупные инфраструктурные и военные объекты сибирского региона, обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных судов "противника" на высоте от 8 до 11 километров. Действия расчетов ПВО осложнялись плотной воздушной обстановкой - в период учебно-боевой работы радиолокационные станции отслеживали свыше 600 летательных аппаратов", - отметили в пресс-службе.