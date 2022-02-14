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Боевые вертолеты и ПВО С-300 начали учение военных РФ в Таджикистане

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российская военная база начала учения в Таджикистане, в которых задействованы боевые вертолеты и система ПВО дальнего радиуса действия С-300ПС, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

"Летно-тактическое учение с экипажами транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5-1 и ударных Ми-24 авиационной группы 201-й российской военной базы стартовало в горах Таджикистана. Для оказания поддержки мотострелковым подразделениям экипажи армейской авиации на полигоне "Самбули" выполнят ракетные удары по наземным целям условного противника", - сообщила пресс-служба округа.

По данным военных, на учении летчики также отработают приземление на неподготовленные площадки, задачи по воздушной разведке, аспекты эвакуации и транспортировки условных пострадавших, оказание им медпомощи и выполнят полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Кроме того, пройдут курс выживания в горной местности.

"На фоне единого замысла одновременно с авиацией будет проведено тактическое учение с зенитным ракетным комплексом С-300ПС, находящимся на опытно-боевом дежурстве. Расчеты выполнят захват, сопровождение целей, а также отразят удар средств воздушного нападения условного противника, в роли которого выступят экипажи авиационной группы (201-й базы РФ - ИФ)", - добавили в ЦВО.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.

В конце 2019 года российские военные усилили противовоздушную оборону 201-й базы в Таджикистане системами ПВО дальнего действия. На боевое дежурство заступил дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Россия Таджикистан

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