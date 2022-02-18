Лавров заявил, что РФ встревожена резким ростом числа обстрелов в Донбассе

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Россия встревожена сообщениями о резком нарастании числа обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе, Киев саботирует договоренности о прекращении огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы очень встревожены сообщениями последних дней, буквально вчера и позавчера, о резком нарастании обстрелов с использованием вооружений, которые запрещены Минскими договоренностями", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров со своим греческим коллегой, отвечая на вопрос о текущей ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам министра, "уже не первый год киевский режим грубейшим образом нарушает свои обязательства, и каждый раз, когда удается согласовать дополнительные меры обеспечения прекращения огня, он их саботирует".

Лавров напомнил, что в 2020 году была достигнута договоренность о дополнительных мерах по соблюдению режима прекращения огня, в соответствии с которой Киев, Донецк и Луганск обязались в случае обстрелов не отвечать немедленно, а доложить о произошедшем своему командованию.

"Было условлено, что будут изданы соответствующие приказы. Донецк и Луганск такие приказы издали. Украина почти год отказывалась это делать и на практике не соблюдала изложенный мной порядок действий. Наконец ее, не без помощи Германии и Франции, заставили такой приказ издать", - сказал глава российского МИД.

Однако, как он подчеркнул, как только такой приказ был издан, украинские военные заявили, что "командиры на земле как имели право отвечать на огонь на свое собственное усмотрение, так и будут продолжать это делать".