Власти ДНР сообщили о 169 минах и снарядах, выпущенных с украинской стороны

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - К 12:00 с начала суток по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики выпущено 169 мин и снарядов различного калибра и 122 гранат разного типа, сообщил в пятницу "Интерфаксу" глава представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Ранее в ДНР заявили о резком росте напряженности и почти десятикратном росте количества обстрелов территории республики за сутки.

В штабе операции объединенных сил Украины, со своей стороны, заявили, что противник 33 раза нарушил режим прекращения огня в Донбассе с начала суток. "Потерь среди военнослужащих объединенных сил... нет. Украинские защитники открывали ответный огонь для прекращения активности противника только в случае угрозы жизни военнослужащих", - говорится в сообщении на странице операции в Facebook.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими..." - сообщает штаб.