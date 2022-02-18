Суд впервые в РФ обязал исключить фонд с иностранным финансированием из иноагентов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Минюста о включении в реестр НКО-иноагентов благотворительного фонда "Гуманитарное действие", сообщил телеграм-канал фонда.

При этом организации разрешили получать иностранное финансирование.

"Это первое в России исключение НКО из реестра по судебному решению без отказа от иностранного финансирования", - отмечается в сообщении.

Информацию о решении суда "Интерфаксу" подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.

Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие" основан в 2001 году. Организация помогает наркозависимым людям, инфицированным ВИЧ и подобным. Она была включена в реестр НКО-иноагентов в декабре 2020 года.