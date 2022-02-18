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В СИЗО Черкесска заключенные бунтовали из-за обыска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В СИЗО №1 в Черкесске группа заключенных устроила беспорядки во время планового обыска в пятницу, сообщила пресс-служба управления ФСИН по Карачаево-Черкесии.

В беспорядках участвовал 21 подозреваемый и обвиняемый в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с убийствами, грабежами, разбоями, вымогательством и изнасилованиями. Они сопротивлялись сотрудникам СИЗО, нецензурно ругались и кричали. Ущерб, нанесенный изолятору, оказался минимальным: заключенные повредили глазки в дверях камер.

По данным ФСИН, участвовавшие в противоправных действиях ранее неоднократно судимы.

После бунта изолятор вернулся к штатной работе.

Информация СМИ о беспорядках с участием 200 человек не соответствует действительности, отметили в управлении.

Черкесск ФСИН Карачаево-Черкесия

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