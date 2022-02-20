Москалькова призвала Генпрокуратуру и ФСИН проверить СИЗО Черкесска после жалоб

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ и Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой отреагировать на сообщения о нарушении прав заключенных СИЗО №1 в Черкесске, сообщила в воскресенье пресс-служба омбудсмена.

"Сегодня на горячую линию поступило несколько звонков о грубом нарушении прав людей, содержащихся в СИЗО №1 г. Черкесск. Мною направляются обращения в Генпрокуратуру и ФСИН для принятия мер реагирования", - приводит пресс-служба ее слова.

При этом уполномоченная по правам человека в Карачаево-Черкесии Зарема Умалатова уже встретилась с содержащимися в СИЗО обвиняемыми, отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу пресс-служба управления ФСИН по Карачаево-Черкесии заявила о беспорядках, которые устроили заключенные СИЗО №1 в Черкесске во время планового обыска. По данным службы, в беспорядках участвовал 21 заключенный, изолятору был нанесен минимальный ущерб.

О наличии пострадавших в ходе инцидента в федеральной службе не сообщали.