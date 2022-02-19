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Успешной внешнюю политику РФ назвали менее половины россиян

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Почти половина россиян (43%) придерживаются мнения, что внешняя политика России в последнее время была успешной, среди сограждан старше 60 лет так считают 46% респондентов, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Среди приведенных участниками опроса примеров успешного проведения внешнеполитического курса - участие российских военных в январе в миротворческой операции ОДКБ в Казахстане, противостояние угрозам США и НАТО, военная поддержка Сирии, отмечают социологи.

Как показывают результаты исследования, противоположного мнения о степени успешности внешней политики РФ придерживается каждый четвертый (26%) опрошенный.

Всероссийский опрос был проведен 5-6 февраля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ

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