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Больше половины опрошенных ФОМ россиян сочли престижной профессию военнослужащего

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Престиж профессии военного как высокий оценивают 53% россиян, противоположного мнения придерживаются 19% сограждан, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Результаты исследования показывают, что среди молодежи 18-30 лет престижными военные профессии называет почти каждый второй (46%).

При ответе на вопрос социологов о том, какой принцип комплектации для армии более предпочтителен - призывной или контрактный, каждый шестой (16%) выделил призыв, 49% высказались в пользу контрактной системы, каждый четвёртый (26%) полагает, что в армии должно быть поровну и призывников, и контрактников.

Всероссийский опрос был проведён 12-13 февраля 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ Россия

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