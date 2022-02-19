Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за учениями сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что глава государства дал старт учениям.
Накануне стало известно, что в субботу пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.
В Минобороны РФ заявили, что учение было спланировано заранее.