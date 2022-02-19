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Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания

Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко наблюдают за учениями сил стратегического сдерживания с пуском баллистических ракет из ситуационного центра в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Интерфаксу", что глава государства дал старт учениям.

Накануне стало известно, что в субботу пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

В Минобороны РФ заявили, что учение было спланировано заранее.

Владимир Путин

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