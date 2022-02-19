На учениях в субботу российские военные отработают применение ядерного оружия

Также будут выполнены пуски "Цирконов" и ракет комплекса "Кинжал"

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Применение ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности будет отработано в ходе начавшихся в субботу учений сил стратегического сдерживания, которые проводят Вооружённые силы РФ.

"Товарищ Верховный главнокомандующий! В соответствии с принятым вами решением сегодня под вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил", - доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.

В сообщении Кремля отмечается, что учения сил стратегического сдерживания России являются плановыми.

Накануне стало известно, что в субботу пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.

Путин дал старт учениям, находясь в ситуационном центре в Кремле.