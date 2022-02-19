На учениях в субботу российские военные отработают применение ядерного оружия
Также будут выполнены пуски "Цирконов" и ракет комплекса "Кинжал"
Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Применение ядерного оружия и оружия повышенной потенциальной опасности будет отработано в ходе начавшихся в субботу учений сил стратегического сдерживания, которые проводят Вооружённые силы РФ.
"Товарищ Верховный главнокомандующий! В соответствии с принятым вами решением сегодня под вашим руководством проводится учение сил стратегического сдерживания, на котором будут отработаны вопросы управления ядерным оружием и оружием повышенной потенциальной опасности в едином контуре управления в ходе проведения операции стратегических наступательных сил", - доложил Шойгу президенту РФ Владимиру Путину.
В сообщении Кремля отмечается, что учения сил стратегического сдерживания России являются плановыми.
Накануне стало известно, что в субботу пройдут учения сил стратегического сдерживания с пусками баллистических и крылатых ракет. К маневрам привлечены Воздушно-космические силы, Южный военный округ, Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Черноморский флоты.
Путин дал старт учениям, находясь в ситуационном центре в Кремле.