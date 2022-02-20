Песков назвал провокациями заявления Запада о "датах вторжения на Украину"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Действия Запада, ежедневно объявляющего дату якобы вторжения России на Украину, носят провокационный характер, это ведет к нагнетанию напряженности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, - это такой элемент провокационного характера", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил: "Дело в том, что это непосредственно ведет к нагнетанию напряженности. А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям".

"Поэтому все это имеет, может иметь пагубные последствия - вот это ежедневное упражнение по объявлению даты вторжения России в Украину", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Он допустил, что Запад нагнетает истерию вокруг якобы планирующегося вторжения России на Украину, чтобы спровоцировать Киев на решение проблемы Донбасса силовым путем. В ответ на вопрос о причинах таких действий западных политиков представитель Кремля привел, по его словам, "логически безупречно выстроенное основание из области теории заговора".

"Смотрите, есть Украина, которая потеряла свою территориальную целостность в результате вооруженного переворота. И Украина, в концептуальных установочных документах которой допускается применение силы при возвращении утраченных территорий. При этом мы видим, что НАТО, Соединенные Штаты Америки, Великобритания вереницей отправляют грузовые самолеты, напичканные вооружением боеприпасами и так далее. И одновременно им обеспечивается дипломатическая и политическая крыша", - пояснил он.

При этом, продолжил Песков, Запад постоянно угрожает, что если российские войска пересекут границу Украины, не важно по какому поводу, то в отношении РФ будут введены "адские санкции, Россия станет изгоем и так далее".

"Не провоцирует ли это Украину на решение проблемы Донбасса силовым путем? Все звенья цепи свидетельствуют об этом. Это одна из теорий. Это не мои заявления. Но я не знаю, как иначе объяснить эти ежедневные или по несколько раз в день абсурдные упражнения", - сказал он в связи с этим.

Песков сказал, что Россия призывает Запад вспомнить историю и задать себе вопрос, какой смысл России на кого-то нападать.

При этом он заметил: "Ну, скажем так, с историей все-таки у них на Западе, как мы убедились недавно, не очень хорошо. Но напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн - это последняя страна в Европе, которая, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово "война".