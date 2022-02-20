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Блинкен заявил о готовности Байдена к контактам с Путиным по Украине в любое время

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о готовности президента США Джо Байдена обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины в любое время.

В эфире CNN глава американской дипломатии заявил, что Байден готов к контактам с Путиным "в любое время, в любом формате, если это поможет предотвратить войну".

Блинкен также подтвердил план проведения встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 24 февраля в Европе.

Ранее в субботу Байден выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться на Украину и нападение может произойти в ближайшие дни.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) заявил, что заявления западных стран о датах якобы вторжения России на Украину являются провокационными. Он также не исключил, что Киев пытаются спровоцировать на решение проблемы Донбасса силовым путем.

США Украина Владимир Путин Джо Байден Энтони Блинкен

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