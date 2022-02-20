СКР завел два дела в связи с обстрелами в Донбассе

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил два дела о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов (ч. 1 ст. 356 УК РФ) после обстрела Донбасса украинскими военными, в результате которого погибли люди, сообщает в воскресенье сайт ведомства.

По данным следствия, 20 февраля "военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвели массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения и гранатометов нескольких населенных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик".

"Так, в результате ночного артиллерийского обстрела района шахты им. Скочинского г. Донецка осколочные ранения получил 67-летний мирный житель. Кроме того, около 05:00 в результате массированной артиллерийской атаки села Пионерское самопровозглашённой Луганской народной республики погибли двое мирных жителей и разрушены пять домостроений", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что "обстреливая населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте".

"Украинские силовики нарушили Протокол о прекращении применении оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней", - говорится в пресс-релизе.