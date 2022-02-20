Что произошло за день: воскресенье, 20 февраля

Режим ЧС в Воронежской области, продолжение учений Белоруссии и России, завершение Олимпиады в Пекине и COVID-19 у королевы Великобритании

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В ЛНР сообщили о попытке атаки на их позиции со стороны украинских военных. Боестолкновение произошло в районе поселка Пионерское. Сообщается о гибели двоих мирных жителей. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела.

- Воронежская область объявила режим чрезвычайной ситуации на фоне прибытия беженцев. Днем в регионе были размещены первые прибывшие - 910 человек, из них 358 детей. Позднее в воскресенье в Воронежскую область поездом приехали еще около тысячи человек. К 19:00 границу России пересекли более 53 тысяч жителей Донбасса.

- Белоруссия и РФ продолжат проверку сил реагирования Союзного государства. Решение принято на фоне обострения ситуации в Донбассе. Учения "Союзная решимость - 2022" были рассчитаны до 20 февраля.

- Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Президент РФ заявил о накачке Украины оружием и о том, что "Киев лишь имитирует переговорный процесс". В Елисейском дворце сообщили, что лидеры обсудили "возможные и необходимые усилия по предотвращению крупного конфликта на Украине". Кремль уточняет, что беседа состоялась по инициативе французской стороны.

- В Пекине завершились зимние Олимпийские игры. Победителем стала сборная Норвегии, Россия заняла девятое место по числу золотых медалей и второе место - по общему числу наград. Российские спортсмены завоевали 32 медали - это национальный рекорд.

- У Елизаветы II диагностировали коронавирус. Симптомы болезни у королевы Великобритании проявляются в легкой форме, она продолжит исполнять обязанности в щадящем режиме. Ранее коронавирусом заразились наследник престола принц Чарльз и его супруга Камилла.

- В Европе ураган "Юнис" унес жизни 16 человек. Случаи гибели людей, в частности, из-за падения деревьев и сорванных ветром конструкций, зарегистрированы в Нидерландах, Польше, Великобритании, Германии, Бельгии и Ирландии.