Житель Приморья осужден за сбор женьшеня в старейшем заповеднике

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Приморье Хасанский районный суд приговорил к 120 часам обязательных работ ранее судимого местного жителя за сбор корней корни краснокнижного женьшеня в заповеднике "Кедровая падь", сообщила пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Браконьера летом 2021 года задержали инспекторы "Земли леопарда", при себе у него обнаружилось девять корней женьшеня.

Ему вменили нарушение режима заповедников с причинением значительного ущерба (ст. 262 УК).

"Задержанный сотрудничал со следствием, возместив нанесенный государству ущерб. Это во многом смягчило наказание", - говорится в сообщении.

Заповедник "Кедровая падь" - старейший на Дальнем Востоке, эта особо охраняемая природная территория находится под управлением ФГБУ "Земля леопарда".

В России женьшень настоящий (Panax ginseng) растет только на юге Дальнего Востока. Корни растения активно используются в разных направлениях медицины, из-за чего женьшень настоящий пользуется большим спросом на черном рынке. Особо ценным считается дикий корень, добытый в лесу.