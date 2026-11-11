С жителя Приморья взыскали 6,8 млн рублей за женьшень

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Приморье суд взыскал с местного жителя 6,8 млн рублей компенсации ущерба по делу о контрабанде около 500 корней женьшеня, сообщило краевое Министерство лесного хозяйства и охраны окружающей среды.

По сведениям ведомства, подсудимый хотел незаконно вывезти женьшень за границу. Его привлекли к уголовной ответственности, но он не возместил причиненный ущерб добровольно.

Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании ущерба, и суд удовлетворил требования прокурора. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.